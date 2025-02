Weikert in EOC-Exekutive gewählt

Der deutsche Sport ist weiterhin im Exekutivkomitee des Europäischen Olympischen Komitees (EOC) vertreten. DOSB-Präsident Thomas Weikert (63) wurde am Freitag bei der Generalversammlung in Frankfurt für vier Jahre in das Gremium gewählt, er erhielt 39 von 49 Stimmen. Für Deutschland saß bislang die langjährige Hockey-Funktionärin Uschi Schmitz im Exko, sie kandidierte allerdings nicht wieder. Spyros Capralos wurde für weitere vier Jahre als EOC-Präsident bestätigt, der 69-jährige Grieche hatte keinen Gegenkandidaten. Das EOC ist der Dachverband der Nationalen Olympischen Komitees in Europa.