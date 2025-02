Zehntes Gold: Kläbo kommt Northug näher

Der norwegische Skilangläufer Johannes Hösflot Kläbo hat am Donnerstag in Trondheim mit seinem Sieg im Sprint seine zehnte Goldmedaille bei Weltmeisterschaften gewonnen. Damit zog er in der ewigen Bestenliste an seinem Landsmann Björn Dählie vorbei und ist nun alleiniger Zweiter. Nur Petter Northug, ebenfalls aus Norwegen, war mit 13 Goldmedaillen erfolgreicher.