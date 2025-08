WM-Drama: Hentschel verpasst Wassersprung-Bronze um 2 Punkte

Die dreimalige Europameisterin Lena Hentschel hat bei der Schwimm-WM in Singapur das Podest vom 3-m-Brett knapp verfehlt. Die 24-Jährige aus Berlin belegte am Samstag mit 321,60 Punkten im Finale Platz vier - zu Bronze fehlten nicht einmal zwei Zähler.

Hentschel verpasst Edelmetall hauchdünn

Hentschel war am Nachmittag (Ortszeit) als Achte in die Endrunde eingezogen. Jette Müller hatte mit 279,40 Zählern als 13. den Sprung unter die Top Zwölf hingegen nicht geschafft. Hentschel blieb mit einer guten Leistung im Finale stets in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen, am Ende musste sie sich knapp geschlagen geben. Gold ging an die Olympiasiegerin Chen Yiwen aus China (389,70) vor ihrer Landsfrau Chen Jia (356,40) und der Italienerin Chiara Pellacani (323,20).