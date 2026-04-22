Gewichtheben-EM: Schweizer gewinnt Gold und Bronze

Lisa Marie Schweizer hat bei den Europameisterschaften im Gewichtheben Gold und Bronze gewonnen. Die 30-Jährige sicherte sich in der olympischen Klasse -69kg mit einer persönlichen Bestleistung von 109kg im Reißen Platz eins, mit ihren 122kg im Stoßen (Platz neun) reichte es zudem im Zweikampf mit 231kg zum dritten Rang. Für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) sind es die ersten zwei Medaillen bei den Wettkämpfen in Batumi/Georgien.
EM: Deutsche gewinnt Gold und Bronze
Für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) sind es die ersten Medaillen in Georgien. Lisa Marie Schweizer darf über Edelmetall jubeln.
Schweizer gewinnt Gold und Bronze
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Für Schweizer ist es bereits das zweite EM-Gold. 2022 hatte sie sich im albanischen Tirana in der Klasse -71kg im Reißen durchgesetzt. Bei den vergangenen Europameisterschaften in Moldau hatte Schweizer Bronze im Reißen (-71kg) gewonnen, im Oktober die WM im norwegischen Förde dann verletzungsbedingt verpasst.