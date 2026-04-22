Gewichtheben-EM: Schweizer gewinnt Gold und Bronze

SID 22.04.2026 • 16:32 Uhr Für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) sind es die ersten Medaillen in Georgien. Lisa Marie Schweizer darf über Edelmetall jubeln.

Lisa Marie Schweizer hat bei den Europameisterschaften im Gewichtheben Gold und Bronze gewonnen. Die 30-Jährige sicherte sich in der olympischen Klasse -69kg mit einer persönlichen Bestleistung von 109kg im Reißen Platz eins, mit ihren 122kg im Stoßen (Platz neun) reichte es zudem im Zweikampf mit 231kg zum dritten Rang. Für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) sind es die ersten zwei Medaillen bei den Wettkämpfen in Batumi/Georgien.