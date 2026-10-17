Die als neutrale Athleten gestarteten Russen liegen nach der Qualifikation vorläufig auf Rang drei. Deutschland steigt am Sonntag ein.

Nach siebenjähriger WM-Abwesenheit hat sich die vom Weltverband World Gymnastics wieder zugelassene „neutrale“ Riege russischer Athleten gleich am ersten Tag der Kunstturn-Weltmeisterschaften in Rotterdam in der Weltspitze zurückgemeldet. Das Quintett platzierte sich nach vier von sechs Qualifikationsdurchgängen mit 249,162 Punkten hinter Japan (254,529) und Großbritannien (251,460) auf dem dritten Rang. Die letzten beiden Vorrunden der Männer werden am Sonntag ausgetragen, ab 12.10 Uhr ist das deutsche Team auf dem Podium gefordert.

Russische Turnerinnen starten nun komplett

Nachdem die Mannschaft aus Russland, die in neutralen Trikots startete, als vollständiges Team an die Geräte gehen konnte, wird dies nun auch den „neutralen“ russischen Kunstturnerinnen möglich sein. Zwar hatten Mehrkampf-Weltmeisterin Angelina Melnikowa sowie Anna Kalmykowa und Viktoria Listunowa von den niederländischen Behörden wegen Sicherheitsbedenken keine Einreisevisa erhalten, doch die Riege wird rechtzeitig vor ihrem ausgelosten Starttermin am Montag (17.35 Uhr) wieder personell aufgefüllt sein.

Die WM-Vorrunde der Turnerinnen wird am Sonntag (16.00 Uhr) im Ahoy-Sportpalast vom deutschen Frauenteam eröffnet. Ob sich die Athletinnen von Bundestrainer Gerben Wiersma einen Platz im Team-Finale am Mittwoch (19.30 Uhr) erturnen können, steht jedoch erst am Montag fest.