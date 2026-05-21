Golden Knights schocken Avalanche – 4:2-Sieg zum West-Finalstart

SID 21.05.2026 • 06:16 Uhr Die Eishockey-Cracks der Vegas Golden Knights haben Spiel eins der Finalserie der Western Conference gewonnen.

Die Eishockey-Cracks der Vegas Golden Knights haben Spiel eins der Finalserie der Western Conference gewonnen. Der NHL-Champion von 2023 siegte bei Titelfavorit Colorado Avalanche mit 4:2 und ging zum Auftakt der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei steigt in der Nacht zu Samstag.

Hart glänzt, Knights schocken Avalanche

Maßgeblichen Anteil am wertvollen Auswärtssieg hatte Knights-Torhüter Carter Hart, der 36 Schüsse entschärfte. Pavel Dorofeyev erzielte zudem sein bereits zehntes Tor in den laufenden NHL-Play-offs und baute damit seine Führung in der Torjägerliste aus.