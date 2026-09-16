Geschäftsführer Johannes Herber orientiert sich um. Die Nachfolgesuche soll bald beginnen.

Nach fast acht Jahren an der Spitze von Athleten Deutschland wird Geschäftsführer Johannes Herber (43) die Interessenvertretung im Sommer 2027 verlassen. Wie der Verein mitteilte, werde die Nachfolgesuche „zeitnah“ beginnen.

Herber verlässt Athleten Deutschland

„Athleten Deutschland hat sich als starke Stimme für die Rechte und Interessen von Athletinnen und Athleten etabliert. Ich bin stolz darauf, diesen Weg mitgestaltet zu haben und freue mich gleichzeitig, im nächsten Jahr ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen“, sagte der frühere Basketball-Nationalspieler Herber und führte aus: „Es war mir wichtig, das Präsidium frühzeitig über meine Überlegungen zu informieren und damit ausreichend Vorlauf für die Nachfolgeplanung zu ermöglichen.“

Präsidentin Pia Greiten erklärte: „Wir bedauern die Entscheidung von Johannes sehr. Er hat Athleten Deutschland in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und dabei wichtige Entwicklungen für unsere Organisation angestoßen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“ Die Ruderin ergänzte: „Gleichzeitig respektieren wir seine Entscheidung und werden die Suche nach seiner Nachfolge mit großer Sorgfalt vorbereiten.“