Nach seinem US-Open-Sieg 2026 wird Alexander Zverev durch die Sporthilfe-Athleten zum Athleten des Monats September gewählt.

Tennisstar Alexander Zverev ist nach seinem US-Open-Titel von den geförderten Athletinnen und Athleten der Stiftung Deutsche Sporthilfe zum Sportler des Monats September gewählt worden.

Die Aktiven entschieden sich mehrheitlich für den 29-Jährigen, der die Auszeichnung zum zweiten Mal erhält. Zuvor war der Hamburger im Juni nach seinem Erfolg bei den French Open gewählt worden.

Alexander Zverev ist Sportler des Monats Alexander Zverev ist Sportler des Monats © IMAGO/Hasenkopf

Zverev ist der zweite deutsche Spieler, der die US Open gewann. Vor ihm hatte nur Boris Becker die US-Open im Jahr 1989 für sich entschieden.

Die Sporthilfe-Athleten würdigten diese Leistung mit 49,2 Prozent der Stimmen.

Para-Schwimmerin Scholz auf Platz zwei

Hinter Zverev darf sich Para-Schwimmerin Tanja Scholz über den zweiten Platz freuen. Bei der Para-Schwimm-EM überzeugte die 42-Jährige mit Spitzenleistungen: Sie sicherte sich dreimal Gold über 50 Meter Brust, 150 Meter Lagen sowie 50 Meter Freistil und gewann Silber über 50 Meter Rücken.

Auf Platz drei wählten die Sporthilfe-Athleten die deutsche Kanu-Polo-Nationalmannschaft der Damen, die sich bei der Heim-WM in Duisburg erfolgreich zum Weltmeister kürte. Ihre starke Leistung krönten die Deutschen im Endspiel mit einem 8:1-Sieg gegen Frankreich.

Die SPORT1 GmbH ist Kooperationspartner der Deutschen Sporthilfe bei der Wahl zum „Sportler des Monats“. Gewählt wird der „Sportler des Monats“ regelmäßig von den rund 4000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe.