Der 32-Jährige wurde 2022 Europameister im Doppel und im Mixed, bei der WM im selben Jahr gewann er Bronze.

Der frühere deutsche Badminton-Europameister Mark Lamsfuß hat das Ende seiner Karriere bekannt gegeben. „Ich habe lange gehofft, euch andere Nachrichten übermitteln zu können“, schrieb der 32-Jährige am Montag auf Instagram: „Ich war selbst lange im Ungewissen, wann ich mit meiner Knieverletzung zurück sein werde. Doch leider ist jetzt der Moment gekommen, an dem ich meine Spielerkarriere beenden werde.“

Knie stoppt Lamsfuß endgültig

Lamsfuß hatte in den vergangenen beiden Jahren verletzungsbedingt keine Turniere bestreiten können. Bereits vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris hatte er sich eine Knieverletzung zugezogen, das olympische Turnier musste er dann nach einem Spiel im Doppel wegen zu starker Schmerzen abbrechen.

Lamsfuß blickt auf eine erfolgreiche internationale Laufbahn zurück, unter anderem wurde er 2022 Europameister im Doppel und im Mixed, im selben Jahr gewann er bei den Weltmeisterschaften im Mixed die Bronzemedaille. Er habe bis zum Schluss „alles versucht, um zurückzukommen“, sagte Lamsfuß in einem auf Instagram geteilten Video. Badminton bleibe jedoch seine große Leidenschaft, den Funken wolle er nun an andere weitergeben.