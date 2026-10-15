Der 39-Jährige Sean Gardner hatte junge Turnerinnen unter anderem beim Umziehen gefilmt.

Weil er junge Turnerinnen heimlich beim Umziehen und beim Toilettengang gefilmt hat, ist ein ehemaliger US-amerikanischer Nachwuchstrainer einer renommierten Turnakademie in Iowa zu 90 Jahren Haft verurteilt worden.

Der 39-jährige Sean Gardner erhielt drei aufeinanderfolgende Freiheitsstrafen von jeweils 30 Jahren. Anfang des Jahres hatte er sich in drei Anklagepunkten wegen der Herstellung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch schuldig bekannt, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Die Straftaten fanden demnach in einer Turnhalle in Mississippi in den Jahren 2017 und 2018 statt. Ermittler wurden auf entsprechende Aufnahmen erst aufmerksam, als Gardner in Iowa sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde.

Die US-Bezirksrichterin Kristi Johnson ordnete zudem eine lebenslange Bewährungszeit nach seiner Haft sowie die Zahlung von rund 9.290 US-Dollar als Entschädigung an die Opfer an. Gardner war bereits im August 2025 durch das FBI festgenommen worden.