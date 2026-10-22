Historischer Rekord! Belgier schreiben Ultra-Lauf-Geschichte

Ivo Steyaert und Merijn Geerts verschieben die Grenzen des Machbaren. Die beiden Belgier stellen bei der Backyard-Ultra-WM einen neuen Weltrekord auf, während die USA den Teamtitel gewinnen.

Nach 124 Stunden ist die Backyard-Ultra-Weltmeisterschaft 2026 zu Ende gegangen. Die Belgier Ivo Steyaert und Merijn Geerts beendeten ihren Ausnahme-Lauf erst nach 124 Loops und stellten damit einen neuen Weltrekord auf.

Die beiden waren die letzten verbliebenen Athleten eines Teilnehmerfeldes von 990 Läufern aus 67 Nationen. Nach fünf Tagen und vier Stunden entschieden sie sich, die 125. Loop nicht mehr zu starten. Jeder von ihnen legte damit 831,5 Kilometer zurück.

Alte Bestmarke übertroffen

Das Besondere am Format: Jede Runde misst 6,7 Kilometer und muss innerhalb einer Stunde absolviert werden. Mit Beginn der nächsten Stunde startet sofort die nächste Runde. Wer diese nicht rechtzeitig beendet, scheidet aus.

Steyaert und Geerts übertrafen mit ihren 124 Loops den bisherigen Backyard-Ultra-Weltrekord von 119 Runden. Die vorherige Bestmarke hatte der Australier Phil Gore im Jahr 2025 aufgestellt.

USA gewinnen Teamwettbewerb

Im Teamwettbewerb sicherten sich die Vereinigten Staaten den Weltmeistertitel. Die 15 US-Läufer kamen zusammen auf 1.120 Yards und verwiesen Australien (1.069) sowie Belgien (1.058) auf die Plätze zwei und drei.

Während die USA damit die Nationenwertung gewannen, sorgten Steyaert und Geerts mit ihrem Rekordlauf für die herausragende Einzelleistung der diesjährigen Titelkämpfe.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.