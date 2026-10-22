Timo Eder belegte als einziger deutscher Teilnehmer den 14. Platz unter den 24 Finalisten.

Japans Ausnahmeturner Daiki Hashimoto hat zum vierten Mal in Folge WM-Gold im Mehrkampf gewonnen. Der 25-Jährige siegte in Rotterdam mit 85,998 Punkten klar vor Yang Haonan (China/84,199) und Joe Fraser (Großbritannien/83,531). Hashimoto hatte schon 2022, 2023 und 2025 den Titel geholt und wandelt weiter auf den Spuren seines Landsmanns Kohei Uchimura, der von 2009 bis 2015 sogar sechsmal in Folge im Mehrkampf triumphiert hatte.

Timo Eder (MTV Ludwigsburg/79,632) belegte als einziger deutscher Teilnehmer den 14. Platz unter den 24 Finalisten. Für die deutschen Männer war es der letzte Auftritt bei der WM, für die Gerätefinals am Wochenende hatte sich niemand qualifizieren können. Bei der WM 2025 hatte Eder Rang 19 belegt.