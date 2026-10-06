Mit der Ehrung würdigen die Organisatoren Sedlaczeks Leistungen als eine der profiliertesten Sportjournalistinnen Deutschlands.

TV-Moderatorin Esther Sedlaczek wird beim Deutschen SportpresseBall mit dem PEGASOS-Award in der Kategorie „Deutscher Sportmedienpreis“ ausgezeichnet. Das teilten der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) und der Verein Frankfurter Sportpresse (VFS) mit. Mit der Ehrung würdigen die Organisatoren Sedlaczeks Leistungen als eine der profiliertesten Sportjournalistinnen Deutschlands.

Sedlaczek: Moderationsprofi mit Feingefühl

„Zu Esther Sedlaczeks besonderen Qualitäten gehört die Verknüpfung aus fachkundiger Moderation und feinem Gespür für Menschen und Situationen“, sagten Martina Knief, Vorsitzende des Vereins Frankfurter Sportpresse (VFS), und André Keil, Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS): „Sie stellt die richtigen Fragen, hakt gegebenenfalls hartnäckig, aber fair nach und lässt emotionalen Momenten den nötigen Raum.“

Sedlaczek startete ihre Karriere 2010 bei Sky, bei dem Pay-TV-Sender moderierte die gebürtige Berlinerin unter anderem die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Champions League. 2021 wechselte sie zur ARD und übernahm die „Sportschau“. Gemeinsam mit Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger berichtete sie von den Fußball-Weltmeisterschaften 2022 und 2026.

Der PEGASOS wird seit 2016 vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Marcel Reif, Sabine Töpperwien, Gerhard Delling und Tom Bartels.