Esther Sedlaczek lüftet Geheimnis

SPORT1 05.08.2026 • 21:55 Uhr Vor wenigen Tagen kündigt Sportmoderatorin Esther Sedlaczek etwas Besonderes an. Nun lüftet sie das Geheimnis.

Noch vor wenigen Wochen war Moderatorin Esther Sedlaczek gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger für die WM-Übertragungen der ARD zuständig – nun hat die 40-Jährige einen neuen Job!

Die Moderatorin wird gemeinsam mit Showmaster Florian Silbereisen durch die Verleihung der Goldenen Henne am 4. September in Leipzig führen.

Noch vor wenigen Tagen hatte Sedlaczek auf ihrem Instagram-Account ein Video von sich selbst im Abendkleid veröffentlicht. Dazu schrieb sie geheimnisvoll, etwas „Besonderes sei in der Mache“.

Nun lüftete sie das Geheimnis mit einem gemeinsamen Video des Duos und den Zeilen: „Secret’s out. Ich freue mich riesig, gemeinsam mit Florian Silbereisen die ‚Goldene Henne‘ moderieren zu dürfen!“

Premiere für Sedlaczek

Schlagerstar Silbereisen moderierte die Verleihung in der Vergangenheit bereits fünfmal. „Aber dieses Jahr wird es besonders spannend, denn Esther und ich haben noch nie zusammen moderiert. Das wird unser erstes Mal! Und wir haben kaum Zeit für Proben“, sagte er im Bild-Interview.

Die Goldene Henne – benannt nach der verstorbenen DDR-Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann – ist der seit 1995 jährlich von MDR und der Zeitschrift Superillu vergebene größte deutsche Publikums- und Medienpreis in den Kategorien Entertainment, Film & Fernsehen, Musik und Sport.