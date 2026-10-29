Der Gruppe Fallschirmspringer, zu der zehn Deutsche gehören, gelingen in nur 66 Sekunden vier verschiedene Freifall-Formationen.

105 Teilnehmende, fünf Flugzeuge und ein Absprung aus 5500 Metern Höhe: Unter der Leitung des Deutschen Dieter Kirsch haben Fallschirmspringer aus 20 Ländern über der Wüste Arizonas einen Großformations-Weltrekord aufgestellt. Der Gruppe, zu der zehn Deutsche gehörten, gelangen in nur 66 Sekunden vier verschiedene Freifall-Formationen.

„Bis heute Morgen habe ich noch nicht an unseren Erfolg geglaubt. Aber nach dem ersten Sprung am Morgen von Tag drei war mir klar: Mit diesem Team können wir es schaffen“, sagte Sektor-Kapitän und Co-Organisator Kirsch.

Weltrekord-Sprung von FAI anerkannt

In 1800 Metern Höhe wurde die letzte Formation aufgelöst, sodass die Springerinnen und Springer sich in Wellen von der Formation entfernen konnten, um ihre Fallschirme sicher zu öffnen. Der Sprung wurde von den mitspringenden Kamerafliegern gefilmt, nach der Landung erkannten die Schiedsrichter des Weltverbandes FAI den Weltrekord an.