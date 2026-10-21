ZDF-Sportreporter Michael Pfeffer tödlich verunglückt

Die deutsche Sportjournalisten-Szene trauert um Michael Pfeffer. Der langjährige ZDF-Reporter ist bei einem Unfall in Brasilien ums Leben gekommen.

Der langjährige ZDF-Sportreporter Michael Pfeffer ist tot. Er starb im Alter von 67 Jahren bei einem Unfall in Rio de Janeiro. Das geht aus einem Nachruf seines Weggefährten Peter Leissl hervor.

Pfeffer prägte über Jahrzehnte die Sportberichterstattung des ZDF. Bis zu den Olympischen Spielen 2024 war er regelmäßig bei großen Sportereignissen wie der Tour de France, den Olympischen Spielen und zahlreichen Wintersport-Wettbewerben im Einsatz.

„Kann nicht glauben, dass das Schicksal so grausam sein kann“

Die genauen Umstände des Unglücks wurden nicht näher erläutert. Aus dem Nachruf geht lediglich hervor, dass sich der tödliche Unfall in der Brandung von Rio ereignete. Pfeffer hielt sich gemeinsam mit seiner Frau Sylvia in Brasilien auf, das als zweite Heimat der Familie galt.

Leissls Abschied fällt emotional aus. Der ehemalige Kollege erinnert an die gemeinsame Zeit beim ZDF und schreibt: „Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das Schicksal so grausam sein kann.“

Pfeffer gehörte über viele Jahre zu den bekannten Stimmen des ZDF-Sports. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau Sylvia auch die gemeinsamen Kinder Clara und Matteo.