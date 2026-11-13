Coventry: Jugendspiele haben „gezeigt, wozu Afrika fähig ist“

Die Erwartungen der IOC-Präsidentin wurden übertroffen. Dennoch ist die Zukunft der Jugendspiele ungewiss.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hat zum Ende der Olympischen Jugendspiele im Senegal ein positives Fazit gezogen. Die Erwartungen seien übertroffen worden, sagte die frühere simbabwische Schwimmerin in ihrer Abschlussrede: „Ihr habt der Welt gezeigt, wozu Senegal und Afrika fähig sind, und wie stark wir sein können, wenn Menschen sich für einen gemeinsamen Traum zusammenschließen. Ihr habt allen Grund, stolz zu sein.“

Erstmals war ein afrikanisches Land Gastgeber einer olympischen Veranstaltung. In Dakar traten in den vergangenen beiden Wochen rund 2700 Athletinnen und Athleten unter 17 Jahren in über 150 Wettkämpfen in 25 Sportarten an.

„Ihr habt von Anfang an an diese Spiele geglaubt, ihr habt Menschen zusammengebracht, ihr habt Türen geöffnet. Ihr habt nie aufgehört, euch für unsere Vision und eure Vision einzusetzen“, lobte Coventry. In Dakar war die Begeisterung deutlich zu spüren: Die Zuschauer brachen in tosenden Jubel aus, wann immer ein senegalesischer oder anderer afrikanischer Athlet punktete oder gewann.

Team D beendete die Spiele mit insgesamt acht Medaillen. Mit dreimal Gold, zweimal Silber sowie dreimal Bronze belegte Deutschland den 14. von 205 Plätzen im Ranking der teilnehmenden Nationen. Die meisten Medaillen gingen an China, insgesamt 33 – davon 18 in Gold.

DEINE MEINUNG

Die Jugendspiele dienen dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als Experimentierfeld für Sportarten des olympischen Programms. Baseball5, Beachwrestling, Küstenrudern und die chinesische Kampfkunst Wushu waren erstmals dabei. Die Zukunft der Jugendspiele ist aber ungewiss. Für Januar 2028 sind Winterspiele in Italien geplant, die Vergabe für 2030 wurde derweil vorerst ausgesetzt.