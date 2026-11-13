Russland-Frage: Schweden schließt sich Finnland und Norwegen an

"Wir wollen keine russischen Athleten bei internationalen Wettkämpfen auf schwedischem Boden haben", sagt Minister Jakob Forssmed.

Nach Finnland und Norwegen will auch Schweden russischen Sportlern die Teilnahme an Wettkämpfen im Land verwehren. Man arbeite an einer „Lösung, mit der wir russischen Athleten die Einreise nach Schweden verweigern“, sagte Jakob Forssmed, Minister für Soziales und öffentliche Gesundheit, der Nachrichtenagentur AFP. Die Nordische Ski-WM soll vom 24. Februar bis zum 7. März 2027 in Falun stattfinden.

„Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass wir keine russischen Athleten bei internationalen Wettkämpfen auf schwedischem Boden haben wollen, da Russland und (Wladimir, d. Red.) Putin dies für Propagandazwecke ausnutzen könnten und es zudem dazu beiträgt, den Krieg zu normalisieren“, so Forssmed.

Die finnische Regierung hatte am Donnerstag angekündigt, die Visavergabe für Athletinnen und Athleten aus Russland einschränken zu wollen. Der in Finnland zum 16. November in Kraft tretende Beschluss sieht verschärfte Einreisebeschränkungen für russische Staatsbürger vor, die sich für eine kurzfristige, visumspflichtige Beschäftigung bewerben, einschließlich des Profisports. Wenig später zog Norwegen nach, die Änderungen sollen „in Kürze“ in Kraft treten.

Durch diese Entscheidungen werden unter anderem beim Weltcup-Auftakt der Skispringer im norwegischen Lillehammer (20. bis 22. November), eine Woche später beim Weltcup der nordischen Sportarten im finnischen Kuusamo (27. bis 29. November) und auch bei der Langlauf-WM im Dezember in Trondheim keine Russen antreten können. Beim Weltcup-Start der Biathleten in Kontiolahti (26. bis 29. November) sind wegen der weiter harten Linie des Weltverbandes IBU ohnehin keine russischen Athleten startberechtigt, dementsprechend haben die neuen Visa-Richtlinien hierauf keinen Einfluss.

DEINE MEINUNG

Betroffen sind auch die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften, die in Tampere stattfinden sollen (16. bis 21. März 2027). Finnland und Norwegen waren zuletzt bereits zwei der Anführer beim internationalen Protest gegen die Wiederzulassung Russlands für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland. Die Länder hatten gemeinsam mit Dänemark, Schweden und Tschechien erklärt, bei der WM nicht gegen die russische Mannschaft anzutreten.