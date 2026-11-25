EQUAL soll im August 2027 mit fünf Mannschaften starten – Frauen und Männer spielen gemeinsam um einen Titel.

In Deutschland soll erstmals eine professionelle Cricket-Liga mit gemischten Mannschaften entstehen. Der Deutsche Cricket Bund (DCB) und das internationale Sportunternehmen Anchor Sports verkündeten am Mittwoch ihre Pläne für den Start des Wettbewerbsformats „EQUAL“ im August 2027. Dabei sollen Frauen und Männer gemeinsam in einem Team antreten und um einen Titel spielen.

Die Mannschaften sollen jeweils aus sechs Frauen und fünf Männern bestehen. Für die erste Saison sind fünf Teams mit jeweils 18 Spielerinnen und Spielern sowie zwölf Partien im T20-Format vorgesehen. Bei dieser Kurzvariante des Crickets bilden dann jeweils eine Frau und ein Mann ein gemeinsames Schlagpaar. Zudem kommt ein speziell entwickelter Ball zum Einsatz, dessen Gewicht zwischen den im Frauen- und Männercricket üblichen Varianten liegt.

Zu den Initiatoren zählt der ehemalige indische Nationalspieler und Weltmeister von 2011, Zaheer Khan, Mitgründer von Anchor Sports. Das Unternehmen und der DCB wollen mit EQUAL die Professionalisierung des Cricketsports in Deutschland vorantreiben und neue Möglichkeiten für Spielerinnen und Spieler schaffen.

„Deutschland verfügt bereits über eine aktive und wachsende Cricket-Community. Mit EQUAL möchten wir die bestehenden Strukturen weiterentwickeln, den Spielerinnen und Spielern neue sportliche Perspektiven eröffnen und mehr Menschen für Cricket begeistern“, sagte DCB-Präsident Severin Weiß.