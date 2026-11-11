Kölns Bruder-Paar Said und Malek El Mala sind in aller Munde. Es sind nicht die ersten berühmten Geschwister in der Bundesliga. Im SPORT1-Interview ordnen Klaus und Thomas Allofs den Hype ein und sprechen von ihren eigenen Erfahrungen.

Ein gemütliches Café mit nostalgischem Charme in Düsseldorf-Kaiserswerth, ein Kännchen Kaffee und jede Menge Erinnerungen an große Fußballzeiten. Klaus (69) und Thomas Allofs (66) haben gemeinsam deutsche Fußballgeschichte geschrieben.

Doch beim Treffen mit SPORT1 geht der Blick nicht nur zurück auf gemeinsame Anekdoten, sondern ist auch auf die Aktualität gerichtet: auf Said und Malek El Mala, die beim 1. FC Köln gerade ihre eigene Brüdergeschichte schreiben.

Malek El Mala (r.) traf für den 1. FC Köln Malek El Mala (r.) traf für den 1. FC Köln © IMAGO/Jan Huebner

SPORT1: Vor 40 Jahren standen Sie beide gemeinsam für den 1. FC Köln auf dem Platz. Jetzt schreiben Said und Malek El Mala beim FC ihre eigene Brüdergeschichte. Als Sie die beiden zusammen auf dem Rasen gesehen haben: Wurden da sofort Erinnerungen an Ihre gemeinsame Zeit wach?

Klaus Allofs: Ich habe das Spiel eher nebenbei auf dem Laptop verfolgt. Als dann das Tor fiel, war natürlich sofort die Verbindung zu uns da. Ich glaube sogar, dass meine Frau gesagt hat: „Guck mal, wie bei euch damals!“ Ich habe mich einfach für die beiden, für den FC und für die Kölner gefreut. So ein Brüderpaar ist etwas Besonderes, das macht die ganze Geschichte emotional noch schöner.

Thomas Allofs: Freunde und Bekannte haben mir anschließend das Foto mit uns beiden und den El-Mala-Brüdern geschickt. Da wurde mir erst richtig bewusst, wie außergewöhnlich es ist, dass zwei Brüder als Stürmer gemeinsam in einer Bundesligamannschaft spielen. Und dann denkt man natürlich zurück: 1986, das ist tatsächlich schon 40 Jahre her.

DEINE MEINUNG

Klaus Allofs: Für uns war das damals allerdings fast Normalität. Wir sind gemeinsam mit dem Fußball aufgewachsen, haben schon in der Jugend zusammengespielt und später bei Fortuna Düsseldorf. Man wächst in so eine Situation hinein, und irgendwann ist sie für einen ganz selbstverständlich.

SPORT1: Was geht in einem Fußballer vor, wenn er einen besonderen Moment mit seinem eigenen Bruder teilen kann?

Thomas Allofs: Man verfolgt die Erfolge und Misserfolge des anderen natürlich ganz anders. Wenn der eigene Bruder kritisiert wird, tut einem das selbst weh. Man ist da als Bruder besonders sensibel.

Klaus Allofs schwärmt von Said El Mala

SPORT1: Said El Mala ist bereits Nationalspieler, sein älterer Bruder Malek steht noch am Anfang seiner Bundesliga-Karriere. Wie schätzen Sie die beiden sportlich ein?

Klaus Allofs: Malek habe ich bislang zu wenig gesehen, um ihn wirklich beurteilen zu können. Aber Said ist ein außergewöhnlicher Spieler. Er bringt eine enorme Schnelligkeit mit, sucht das Eins-gegen-eins und kann, wie es so schön heißt, den Unterschied machen. Von seinem reinen Potenzial gehört er in die oberste Kategorie. Normalerweise steht er vor einer großen Karriere. Vorausgesetzt, er bleibt klar im Kopf, wird von Verletzungen verschont und trifft die richtigen Entscheidungen, gerade auch bei möglichen Vereinswechseln.

SPORT1: Sie waren selbst viele Jahre ein erfolgreicher Fußballmanager. Hat es Sie überrascht, dass Said El Mala seinen Vertrag beim FC verlängert hat und in Köln bleibt?

Klaus Allofs: Solch eine Entwicklung geht heute rasend schnell. Sobald ein junger Spieler außergewöhnliche Leistungen zeigt, entsteht ein enormer Druck, unabhängig davon, wie lange sein Vertrag noch läuft. Für einen Manager ist es deshalb sehr schwierig, solche Spieler zu halten. Aber wenn er dadurch ein Jahr länger beim FC bleibt, als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre, ist das zunächst einmal positiv.

SPORT1: Um Said El Mala ist ein regelrechter Hype entstanden. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sein älterer Bruder Malek dauerhaft in seinem Schatten steht.

Thomas Allofs: Wenn ein Spieler mit 19 oder 20 Jahren außergewöhnliche Leistungen bringt, wird er sofort hochgejubelt. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Leistungen dauerhaft auf den Platz zu bringen. Der Druck auf Said und auch auf Malek ist enorm. Aber für Brüder ist es immer schwierig, wenn ständig Vergleiche gezogen werden. Wer ist besser, wer hat das größere Talent? Das kann auch innerhalb einer Familie eine Belastung werden.

Klaus Allofs: Im Moment ist natürlich alles rosarot. Aber auch bei den beiden werden Phasen kommen, in denen es nicht so läuft. Dann werden Menschen, die ihnen vorher wohlgesonnen waren, plötzlich kritischer. Und dann heißt es schnell: So gut wie sein Bruder ist er eben nicht. Das führt häufig zu ungerechten Bewertungen und kann zusätzlichen Druck erzeugen.

Said El Mala nach dem Abpfiff mit seinem Bruder Malek Said El Mala nach dem Abpfiff mit seinem Bruder Malek © picture-alliance/dpa/SID/Federico Gambarini

SPORT1: Beim FC wird Said El Mala inzwischen medial regelrecht inszeniert. Da erscheinen Videos mit Lukas Podolski, und schon werden Vergleiche mit früheren Publikumslieblingen gezogen. Ist das für einen jungen Spieler förderlich?

Klaus Allofs: Ein Verein hat natürlich auch eigene Interessen. Er möchte eine emotionale Bindung zwischen dem Spieler und den Fans herstellen, ihm ein besonderes Standing geben. Vielleicht auch mit dem Gedanken, dass der Spieler sich dadurch noch stärker mit dem Verein identifiziert und länger bleibt. Ob das am Ende gut oder schlecht ist, lässt sich schwer sagen. Said hat jedenfalls bereits bewiesen, dass er in die „Liga Poldi“ gehört.

Ratschläge für Said El Mala

SPORT1: Welchen Rat würden Sie Said El Mala mit auf den Weg geben?

Thomas Allofs: Man darf sich nicht verrückt machen lassen. Heute wirken unglaublich viele Einflüsse von außen auf junge Spieler ein. Niemand kann immer überragend spielen. Für einen jungen Spieler kann es deshalb besonders schwierig werden, eine Durststrecke zu überstehen, weil alle ständig diesen einen magischen Moment von ihm erwarten. Wichtig ist, weiter hart an sich zu arbeiten, im Training alles auszuschöpfen und auch auf die Dinge zu achten, die außerhalb des Platzes die Leistung beeinflussen.

Klaus Allofs: Entscheidend ist, auf dem Teppich zu bleiben. Es hat noch keinem gutgetan, plötzlich zu glauben, er hätte den Fußball erfunden. Gleichzeitig braucht man ein gesundes Selbstvertrauen. Man braucht ein dickes Fell und muss bei allen Einflüssen von außen den Blick dafür behalten, was für die eigene sportliche Entwicklung am besten ist.

SPORT1: Für einen jungen Spieler stellt sich damit auch die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für den nächsten Karriereschritt gekommen ist.

Klaus Allofs: Die sportliche Entwicklung muss immer an erster Stelle stehen. Wenn die stimmt, kommt das Wirtschaftliche von allein. Man muss sich fragen: Welcher Trainer passt zu mir? In welcher Mannschaft kann ich mich am besten entwickeln? Welche Dimension kann meine Karriere noch erreichen? Ich stand damals in Köln ebenfalls vor der Entscheidung, ob ich bleibe oder zu Olympique Marseille gehe. Ich war Kapitän, hatte große Anerkennung, mein neuer Vertrag war praktisch unterschriftsreif. Trotzdem wollte ich meiner Karriere noch einmal eine andere Dimension geben.

„Ich wollte ursprünglich unbedingt ins Tor“

SPORT1: Sie haben schon als Kinder gemeinsam Fußball gespielt. Hand aufs Herz: Wer von Ihnen war als Junge der bessere Fußballer – und wer konnte schlechter verlieren?

Klaus Allofs: Ich bin knapp drei Jahre älter, deshalb war ich in meiner Entwicklung natürlich etwas weiter. Wir hatten unterschiedliche Qualitäten, aber was uns beide ausgezeichnet hat, war dieser unheimliche Ehrgeiz. Wir wollten Tore schießen, wir wollten gewinnen. Und verlieren konnten wir beide nicht besonders gut. Das ist übrigens bis heute so. (lacht) Thomas war in den Augen der Trainer sicherlich eher der Fleißige.

Thomas Allofs: Aber ich war mit Sicherheit der bessere Torwart! Ich wollte ursprünglich unbedingt ins Tor! Mein erstes Trikot war das von Gladbachs Torwartlegende Wolfgang Kleff, dieses grasgrüne mit dem schwarzen Balken. Dazu hatte ich Torwarthandschuhe. Ich wäre gerne Torwart geworden.

Klaus Allofs: Wir haben als Kinder unglaublich viel draußen gespielt, oft nur zu zweit oder mit Nachbarskindern. Dann stand Thomas im Tor, und wir haben irgendwelche Spiele von Fortuna Düsseldorf nachgespielt. Meistens mit positivem Ausgang, weil in der letzten Minute natürlich noch das entscheidende Tor gefallen ist. (lacht)

SPORT1: Thomas, Ihr Bruder war bereits ein gefeierter Nationalspieler, als Sie sich im Profifußball Ihren eigenen Namen machen mussten. Hat es manchmal genervt, immer nur der kleine Allofs zu sein?

Thomas Allofs: Eigentlich nicht. Weil ich körperlich immer der Kleinste war, habe ich in meiner ersten A-Jugend-Saison noch in der A2 gespielt. Im zweiten Jahr kam ich dann in die A1 und wurde direkt Jugendnationalspieler. Das war für mich eine Wahnsinnsentwicklung, von der ich vorher nicht einmal zu träumen gewagt hätte.

Thomas Allofs (links) und sein Bruder Klaus Allofs 1979 Thomas Allofs (links) und sein Bruder Klaus Allofs 1979 © IMAGO/Sven Simon

SPORT1: Und Klaus, wie haben Sie es damals erlebt, dass Ihr jüngerer Bruder ständig mit Ihnen verglichen wurde?

Klaus Allofs: Für mich war es manchmal schwieriger als für Thomas. Gerade am Anfang wurde er natürlich mit mir verglichen. Als Bruder empfindet man solche Vergleiche als ungerecht, weil man ja weiß, welches Potenzial in ihm steckt. Aber das hat nie lange angehalten. Die Trainer haben seine Qualitäten schnell erkannt.

SPORT1: 1989 wurden Sie selbst Bundesliga-Torschützenkönig, Thomas. War dieser Titel für Sie eine persönliche Genugtuung, vielleicht auch das endgültige Heraustreten aus dem Schatten Ihres Bruders?

Thomas Allofs: Ich habe mich eigentlich nie so gefühlt, als würde ich in seinem Schatten stehen. Aber ich war mit meiner eigenen Entwicklung unglaublich glücklich. Dass ich 1989 noch einmal Torschützenkönig geworden bin, war für mich ein kleines Wunder. Eigentlich sogar ein großes.

SPORT1: Warum?

Thomas Allofs: Ich hatte 1986 eine sehr schwere Verletzung. Im Nachhinein war es ein Wunder, dass ich überhaupt noch Fußball spielen konnte. Ich habe permanent mit Spritzen gespielt und wurde anschließend noch sechs- oder siebenmal operiert. Das war schon heftig. Aber rückblickend war es außergewöhnlich, dass ich noch einmal auf dieses Niveau gekommen bin. Ich habe nie gedacht: Klaus hat 56 Länderspiele gemacht, ich nur zwei. So habe ich das nie gesehen.

„Wir beide gegen die anderen“

SPORT1: Gab es zwischen Ihnen beiden wirklich niemals Neid? Nicht einen einzigen Moment, in dem Sie dem anderen seinen Erfolg vielleicht doch nicht ganz so leicht gönnen konnten?

Klaus Allofs: Nein, und ich glaube, das ist das Besondere an unserer Beziehung. Wir haben gemeinsam gespielt und waren gemeinsam erfolgreich. Wenn Thomas sich damals nicht verletzt hätte, wären wir meiner Meinung nach ein echter Anwärter auf die deutsche Meisterschaft gewesen. Und einer von uns beiden wäre wahrscheinlich Torschützenkönig geworden. Das ist jetzt eine steile These, aber unser Zusammenspiel war wirklich außergewöhnlich gut.

SPORT1: Ihr Zusammenspiel auf dem Platz hatte offenbar eine ganz besondere Qualität.

Klaus Allofs: Das Besondere war unsere reine Brüderbeziehung. Diese absolute Klarheit und das Vertrauen. Wenn Thomas mir den Ball nicht zugespielt hat, wusste ich, dass er mir nichts Schlechtes wollte. Er hat die Situation einfach anders gesehen. Bei anderen Mitspielern spielt manchmal auch Egoismus eine Rolle. Bei uns gab es kein Kalkül.

Thomas Allofs: Gleichzeitig waren wir wahrscheinlich gegenseitig unsere größten Kritiker. Dinge, die wir anderen Mitspielern durchgehen ließen, haben wir beim eigenen Bruder nicht akzeptiert. Da war die Erwartungshaltung noch einmal höher. Aber sobald wir gemeinsam auf dem Platz standen, hieß es: Wir beide gegen die anderen.

SPORT1: Sie verstanden sich offenbar manchmal sogar ohne Worte.

Klaus Allofs: Unbedingt! Man spricht ja oft vom blinden Verständnis. Bei uns war das einfach drin. Man kennt die Bewegungsmuster des anderen, weiß, wie er denkt und wie er sich bewegt. Thomas wusste genau, was ich vorhatte, wenn ich eine bestimmte Bewegung machte. Und umgekehrt wusste ich, wie ich ihn idealerweise anspielen musste, damit er anschließend das Beste daraus machen konnte. So ein Verständnis findet man nur selten.

SPORT1: Ihre gemeinsame Zeit beim 1. FC Köln wurde durch Thomas’ schwere Verletzung jäh unterbrochen. Klaus, wie sehr hat Sie das damals getroffen?

Klaus Allofs: Das war ein Schock. Wir hatten beide vorher eigentlich nie größere Verletzungsprobleme, waren immer fit. Und dann kam plötzlich diese schwere Verletzung. Damals hatte so etwas noch eine ganz andere Bedeutung als heute. Man wusste überhaupt nicht, ob ein Spieler danach noch einmal zurückkommen würde. Das hat mir sehr wehgetan. Zumal wir gerade in einer Phase waren, in der beim FC wirklich etwas Besonderes entstehen konnte. Deshalb war Thomas’ Verletzung sportlich und persönlich ein schwerer Schlag.

SPORT1: Ihre gemeinsame Zeit beim FC war viel zu kurz. Dabei hatten Sie als Brüder noch große Ziele.

Thomas Allofs: Mein Ziel beim Wechsel nach Köln war ganz klar, deutscher Meister zu werden. Der FC gehörte damals zu den drei besten Mannschaften Deutschlands. Natürlich wollte ich auch dauerhaft Nationalspieler werden. Wenn du mit einem Spitzenverein Meister wirst und als Stürmer deine Tore schießt, steigen deine Chancen dafür enorm.

Klaus Allofs: Wir hatten schon mit Fortuna Düsseldorf große Erfolge gefeiert, zweimal den DFB-Pokal gewonnen und ein Europapokalfinale erreicht. Köln sollte für mich der nächste Schritt sein. Es fehlten immer nur ein oder zwei Elemente zum ganz großen Erfolg. Thomas war für mich genau so ein Element. Als er zu uns kam, hat er viele Dinge verändert. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Saison eine ganz große Rolle im Meisterschaftskampf gespielt hätten.

Die Brüder Klaus (li.) und Thomas Allofs (beide 1. FC Köln) Die Brüder Klaus (li.) und Thomas Allofs (beide 1. FC Köln) © IMAGO/Horstmüller

SPORT1: Auf dem Fußballplatz waren Sie gefeierte Bundesligaprofis. Zu Hause waren Sie für Ihre Eltern aber offenbar immer nur Klaus und Thomas.

Klaus Allofs: Unsere Eltern waren selbst begeisterte Sportler und haben uns mit großer Freude begleitet. Aber bei uns drehte sich zu Hause nie alles ausschließlich um Fußball. Unsere Eltern haben uns immer als ihre Kinder behandelt. Wir waren für sie nicht die Bundesligaprofis, sondern ihre Söhne. Das war unglaublich wichtig. Unsere Eltern sind nicht ausgeflippt, wenn wir drei Tore geschossen haben. Und wenn wir kritisiert wurden oder eine schwierige Phase hatten, haben sie uns unterstützt und verteidigt. Zu Hause hatten wir diesen Ausgleich

Thomas Allofs: Für unsere Eltern war es in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht immer einfach. Mein Vater wurde in seiner Stammkneipe angesprochen, meine Mutter beim Einkaufen. Überall waren sie plötzlich die Eltern der Allofs-Brüder. Aber sie haben sich nie mit unseren Erfolgen geschmückt. Das war überhaupt nicht ihre Art.

SPORT1: Trotz Ihrer engen Verbindung haben Sie beruflich und privat ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen. War es jemals schwierig, dass jeder seine eigene Geschichte geschrieben hat?

Klaus Allofs: Nein, bei uns war das nie so. Wir sind ja selbst unterschiedliche Wege gegangen. Erst haben wir gemeinsam bei Fortuna gespielt, dann getrennt, später wieder zusammen beim FC. Das hat sich immer ganz natürlich ergeben. Wir hatten später auch unterschiedliche Lebensentwürfe.

Thomas Allofs: Für mich war es natürlich ein Vorteil, dass Klaus schon ein etablierter Spieler war, als ich zu den Profis kam. Aber am Ende musst du deine Leistung bringen. Die Mannschaft ist da brutal ehrlich. Wenn die Mitspieler merken, dass sie mit dir erfolgreicher sind, akzeptieren sie dich. Wenn nicht, hilft dir auch der berühmte Bruder nichts.

Klaus Allofs: Die Akzeptanz für Thomas kam nicht daher, dass er mein Bruder war, sondern durch seine Leistung.

Thomas Allofs: Klaus war im Fußballgeschäft als Manager unglaublich erfolgreich. Was er alles erreicht hat, welche Spieler er verpflichtet, entwickelt und weitergebracht hat, wird meiner Meinung nach heute viel zu wenig gewürdigt. Aber ich hatte nie das Bedürfnis, ebenfalls ständig in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe mich selbstständig gemacht und mit meinem Schwiegervater in der Firma gearbeitet. Das war mein Weg, und damit war ich glücklich.

Klaus Allofs: „Meinem Bruder kann ich zu 100 Prozent vertrauen“

SPORT1: Sie waren als Brüder manchmal Konkurrenten, manchmal Mitspieler, aber immer füreinander da. Ist der eigene Bruder im Profifußball letztlich der größte Rivale oder der wichtigste Verbündete?

Klaus Allofs: Der größte Verbündete. Und gleichzeitig der größte Antrieb. Man will so gut werden wie der Bruder, und wenn der andere aufschließt, möchte man selbst noch einmal nachlegen. Aber das ist eine positive Motivation. Das Entscheidende ist dieses absolute Vertrauen. Im Fußball und auch im Leben kann man nicht jedem Menschen zu 100 Prozent vertrauen. Meinem Bruder kann ich zu 100 Prozent vertrauen. Darüber muss ich keine Sekunde nachdenken.

SPORT1: Klaus, Sie haben als Manager zahlreiche große Transfers eingefädelt. An welchen denken Sie besonders gerne zurück?

Klaus Allofs: Da gab es so viele, dass es fast ungerecht wäre, einen einzelnen herauszugreifen. Aber Kevin De Bruyne gehört sicherlich dazu. Ich konnte mit diesem Spieler gleich zwei Vereine in Deutschland glücklich machen: erst Werder Bremen durch die Leihe und später den VfL Wolfsburg. Aber ich denke auch an Spieler wie Diego, Miroslav Klose, Mesut Özil, Per Mertesacker oder Ivan Perišić.

Klaus (li.) und Thomas Allofs mit SPORT1-Autor Reinhard Franke Klaus (li.) und Thomas Allofs mit SPORT1-Autor Reinhard Franke © SPORT1-Autor Reinhard Franke

SPORT1: Können Sie sich noch einmal eine Rückkehr ins Fußballgeschäft als Manager vorstellen? Oder haben Sie nach all den Jahren die Nase voll?

Klaus Allofs: Die Nase voll habe ich auf gar keinen Fall. Aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich jemals gesagt habe: Jetzt gehe ich zur Arbeit. Ich habe das nie als Arbeit empfunden. Eine Mannschaft zusammenzustellen, sich Gedanken über Spieler zu machen, unterschiedliche Charaktere zusammenzubringen und aus einzelnen Ideen etwas Gemeinsames entstehen zu lassen – das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Natürlich muss man wissen, dass die Zeit weiterläuft. Aber wenn sich morgen irgendwo eine interessante Aufgabe ergeben würde, könnte ich mir das durchaus vorstellen.

SPORT1: Sie haben beide große Erfolge gefeiert. Besonders schön ist es aber, wenn man auch auf die Leistungen des eigenen Bruders stolz sein kann.

Thomas Allofs: Bei Klaus denke ich natürlich an seine Zeit als Manager in Bremen. Was er dort gemeinsam mit dem Verein und seinem Team aufgebaut und erreicht hat, war außergewöhnlich.

Klaus Allofs: Bei Thomas denke ich besonders an das Europapokalfinale mit Fortuna Düsseldorf gegen Barcelona. Wie er sich damals als junger Spieler gegen eine so erfahrene, mit großartigen Profis besetzte Mannschaft durchgesetzt hat, war außergewöhnlich. Aber eigentlich konnte ich während seiner gesamten Karriere stolz auf ihn sein.

Thomas Allofs: Oder wenn ich an die Europameisterschaft denke, als ich vor dem Fernseher saß und Klaus drei Tore gegen die Niederlande geschossen hat. Auch das war für uns als Familie ein besonderer Moment.

SPORT1: Fußballkarrieren gehen irgendwann zu Ende, die Beziehung zwischen Brüdern bleibt. Hat Sie der gemeinsame Fußball ein Leben lang zusammengeschweißt?

Thomas Allofs: Wir haben räumlich eigentlich immer ziemlich weit auseinandergelebt und hatten unterschiedliche Lebensumstände. Wir sind auch nicht die Brüder, die zweimal in der Woche miteinander telefonieren. Aber wenn wir uns sehen, ist alles wie immer. Inzwischen treffen wir uns wieder etwas häufiger, weil Klaus nicht mehr ständig in dieser Manager-Tretmühle steckt. Bei mir geht es ja schon länger etwas ruhiger zu. Vielleicht können wir künftig auch wieder öfter gemeinsam Golf spielen, wenn mein Knie mitmacht. Klaus hat auch ein neues Knie. (lacht) Eins habe ich Klaus voraus: Ich bin dreifacher Opa, Klaus wird in den nächsten Tagen erstmals Opa.

Klaus Allofs: Jeder von uns hat sein eigenes Leben geführt, und das finde ich auch wichtig. Thomas hatte nach seiner Fußballkarriere ein geregelteres Leben, während ich ständig von einem Stadion zum nächsten unterwegs war. Da kann es passieren, dass man zwei Wochen nicht miteinander spricht. Aber das bedeutet doch nicht, dass man sich nicht versteht. Wenn wir uns wiedersehen, ist sofort alles vertraut.

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