Hamann hält Hoeneß‘ Vorstoß wegen Musialas Gehalt für zwecklos

Dietmar Hamann schaltet sich in die Debatte um Jamal Musiala und dessen Gehalt ein. Der TV-Experte gibt dem Spieler des FC Bayern nach den Aussagen von Uli Hoeneß einen Rat.

Der Fall Jamal Musiala bewegt die Fußballwelt weiterhin. Nun hat sich Dietmar Hamann zu Wort gemeldet – und dabei die kontroversen Aussagen von Uli Hoeneß zurückgewiesen.

Ob man von Musiala verlangen könne, wegen seiner anhaltenden Zwangspausen auf Gehalt zu verzichten, erklärte der TV-Experte der Bild-Zeitung: „Ich würde es nicht machen! Du unterschreibst einen Vertrag und da steckst du nicht drin. Das ist das Leben.“

Dietmar Hamann spricht über den Fall Musiala Dietmar Hamann spricht über den Fall Musiala © IMAGO/Matthias Koch

Hoeneß sei bei seinem aufsehenerregenden Auftritt auch gefragt worden, ob der FC Bayern im Fall Musiala versichert sei. „Er sagte: ‚Für diese Sache nicht.‘ Ich weiß nicht, was er hat. Deswegen dort auf den guten Willen des Spielers oder der Spielerseite zu hoffen, ist etwas zu viel des Guten“, meinte Hamann.

Hamann: Diskussion um Musiala-Gehalt müßig

Hoeneß hatte jüngst beim BR angegeben, dass der FCB bei Musiala im „Dilemma“ stecke. Der Münchner Ehrenpräsident meinte: „Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist.“ Musiala bekomme „aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht.“

Hamann konterte: „Das Gehalt hat ihm der Verein bezahlt. Den Vertrag hat er nicht selbst gemacht. Man hat sich damals dazu entschieden, dass man ihn unbedingt halten will, hat ihm ein astronomisches Gehalt bezahlt und den Vertrag müssen zwei unterschreiben. Deshalb ist die Diskussion über sein Gehalt müßig.“

Übrigens: Während Hamann einen freiwilligen Gehaltsverzicht Musialas für abwegig hält, erklärte Matthias Sammer einen solchen für „aber so was von legitim“.

Einmal mehr betonte Hamann allerdings auch, dass Musiala von den Bayern mit einem zu kostspieligen Vertrag ausgestattet worden sei: „Es war meiner Meinung nach damals zu viel, ich habe das ja mehrmals gesagt, und dass es natürlich jetzt so kommt, dass es ein gesundheitliches Problem ist, da steckt man nicht drin.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach