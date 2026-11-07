Frauen und Männer: Spanien gewinnt Padel-WM

Gegen den Erzrivalen Argentinien gelingen zwei Siege.

Spanien ist Padel-Weltmeister. Gegen den Dauerrivalen Argentinien gewannen sowohl die Frauen (2:0) als auch die Männer (2:1) in ihren jeweiligen Endspielen in Katar. Die Frauen untermauerten mit ihrem zehnten Titel ihren Status als Rekordsieger, die Männer verhinderten den Titel-Hattrick Argentiniens nach 2022 und 2024.

Sowohl Spanien als auch Argentinien sind die führenden Padel-Nationen. Bislang machten sie alle Titel unter sich aus. Für die deutschen Padel-Männer war die WM im Viertelfinale beendet. Die Frauen waren als Gruppenletzte in der Vorrunde ausgeschieden.