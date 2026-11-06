Trampolin-WM: Schuldt/Garmann verpassen Synchron-Finale

Das Duo kommt bei den Wettbewerben in China nicht über das Halbfinale hinaus.

Die deutschen Trampolinturner Matthias Schuldt und Lars Garmann haben bei den Weltmeisterschaften im chinesischen Nanjing die Qualifikation für das Finale im Synchron verpasst. Das Duo des Deutschen Turner-Bundes (DTB) kam am Freitag im Halbfinale mit 36,740 Punkten lediglich auf Rang 13. Cheftrainerin Katarina Prokesova hatte im Vorfeld das Finale als Ziel ausgegeben.

Tags zuvor hatten Schuldt und Garmann jeweils den Halbfinaleinzug im Einzel verpasst. WM-Debütant Garmann landete als 39. dabei knapp vor seinem Teamkollegen Schuldt, der auf Rang 41 kam. „Das ist natürlich nicht zufriedenstellend heute“, hatte Prokesova danach gesagt. Vor allem Schuldt hatte sich Chancen auf die nächste Runde ausgerechnet.