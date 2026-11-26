Highlight der Veranstaltung in München ist ein Länderspiel der deutschen Futsal-Nationalmannschaft gegen Brasilien. Zu sehen gibt es das Spiel live bei SPORT1.

Zwölf Jahre nach dem WM-Triumph von Rio begibt sich der ehemalige Nationalspieler Mats Hummels auf eine Reise in die Vergangenheit. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der deutschen Futsal-Nationalmannschaft tritt der Weltmeister am 9. Dezember im Rahmen der „Sqad Futsal Challenge“ mit einem DFB-Allstars-Team zu einem Charity-Spiel an.

Hummels wird an der Seite des Ex-Nationaltorhüters Jens Lehmann sowie der ehemaligen DFB-Spieler Marcel Halstenberg und Christian Träsch gegen das Team „Cacau & Friends“ mit dem Deutsch-Brasilianer Cacau, Kevin Kuranyi, Naldo und weiteren Fußballgrößen spielen. Die Partie findet zu Gunsten der DFB-Stiftung und der Cacau-Kinderstiftung statt.

Hummels und Co. live auf SPORT1

Highlight der Veranstaltung im Münchner SAP Garden ist ein Länderspiel der deutschen Futsal-Nationalmannschaft gegen den sechsmaligen Weltmeister Brasilien, das von SPORT1 live im Free-TV übertragen wird.

Sportlich wartet auf die deutsche Mannschaft mit Brasilien eine echte Herausforderung. Die Südamerikaner sind nicht nur der aktuelle Weltmeister, sondern mit sechs Titeln auch Rekordsieger der WM. Logisch, dass die Selecao auch in der Weltrangliste den ersten Platz belegt.