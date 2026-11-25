Die deutsche Bewerbung für die Sommerspiele 2036 hat sich der IOC-Kommission vorgestellt. Im Frühjahr 2027 fällt eine wichtige Vorentscheidung.

München hat sein Bewerbungskonzept für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036 der Future Host Commission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vorgestellt. Die Videoschalte am Mittwoch war offizieller Bestandteil des Auswahlverfahrens für interessierte Ausrichter. Auch die anderen Bewerber aus Ungarn, der Türkei, Indien, Katar, Südkorea und Südafrika präsentieren sich in diesen Tagen der IOC-Kommission, die für die Vergabe zukünftiger Spiele zuständig ist.

Repräsentiert wurde die Bewerbung Münchens durch den Deutschen Olympischen Sportbund (Präsident Thomas Weikert, Vorstandsvorsitzender Otto Fricke), die Bundesregierung (Ronald Rauhe, Staatsminister für Sport und Ehrenamt), den Freistaat Bayern (Ministerpräsident Markus Söder) sowie die Landeshauptstadt München (Oberbürgermeister Dominik Krause). Auch die beiden deutschen IOC-Mitglieder Kim Bui und Michael Mronz, die automatisch dem DOSB-Präsidium angehören, nahmen teil.

Der DOSB sprach im Nachgang von einem „Schulterschluss aller beteiligter Partner“, Deutschland habe sich „in einem wertschätzenden und konstruktiven Rahmen als geeinter Bewerber“ gezeigt.

Deutschland möchte sich mit München für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Im laufenden Prozess beim IOC geht es aber ausdrücklich um die Vergabe der Spiele in zehn Jahren, diese soll 2029 bei einer IOC-Vollversammlung erfolgen. Nächster Meilenstein für die deutsche Bewerbung ist der Eintritt in den sogenannten strategischen Dialog mit dem IOC: Im Frühjahr 2027 will die Ringe-Organisation den Kreis der Bewerberstädte auf etwa eine Handvoll verkleinern.