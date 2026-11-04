George Karlaftis ist in der NFL ein Star. Auf SPORT1-Nachfrage verrät der gebürtige Athener, dass er ein BVB-Duo genau beobachtet.

George Karlaftis traut der griechischen Nationalmannschaft in den kommenden Jahren einiges zu – dank eines Duos von Borussia Dortmund. Der NFL-Profi der Kansas City Chiefs erklärte in einer Medienrunde auf SPORT1-Nachfrage, dass er die Spiele seines Heimatlandes genau verfolge und deshalb auch die Profis bei den Schwarz-Gelben beobachte.

„Wir haben zum Beispiel ein paar großartige Spieler bei Dortmund“, sagte der 25-Jährige mit Blick auf Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias. Die beiden Offensivstars kamen im Sommer zum deutschen Vizemeister und gelten als große Hoffnungen des griechischen Fußballs. Karlaftis, der in Athen geboren wurde und mit 14 Jahren in die USA zog, sieht in der zunehmenden Präsenz griechischer Profis in internationalen Topteams einen entscheidenden Unterschied zu früheren Jahren.

Karlaftis schwärmt von BVB-Duo

„In unserer Nationalmannschaft hatten wir bisher nicht so viele Spieler, die in der Premier League, der Bundesliga und all diesen Spitzenligen gespielt haben. Das sieht man jetzt häufig“, erklärte der zweimalige Super-Bowl-Champion. Zuletzt feierte die Auswahl große Erfolge, besiegte England und gewann unter anderem vor einigen Wochen gegen Deutschland in der Nations League mit 1:0. Häufig wird bereits von einer neuen „goldenen Generation“ gesprochen.

Als Vorbilder nannte Karlaftis die Europameister-Mannschaft von 2004 unter Coach Otto Rehhagel. „Das war vielleicht eine der großartigsten Außenseitergeschichten in der Sportgeschichte“, so Karlaftis zu SPORT1. Die aktuelle Generation könne daran anknüpfen, glaubt der Chiefs-Star.

„Unsere aktuelle Mannschaft verfügt über viele junge Talente in der Nationalmannschaft auf hohem Niveau. Ich denke also, wenn sie weiterhin zusammen spielen, haben wir eine leuchtende Zukunft“, sagte Karlaftis.