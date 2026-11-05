Olympiatickets möglich: Kemp, Elter und Co. bei World Surf Games

Die deutschen Athleten messen sich mit der Elite.

Für die deutschen Surfer beginnt am Freitag der Weg in Richtung der Olympischen Spiele in Los Angeles: Bei den ISA World Surfing Games 2026 in Peru trifft sich die internationale Elite – die bestplatzierten Männer- und Frauenteams können dabei bis zum 15. November ihrem Land bereits einen Quotenplatz für Olympia 2028 sichern.

Jeweils drei Frauen und Männer vertreten Deutschland an der Küste südlich von Lima. Janina Zeitler, Camilla Kemp und Nina Smiciklas sowie Hans Odriozola, Kai Odriozola und Tim Elter. Kemp und Elter waren bereits 2024 bei den olympischen Surfwettbewerben am Start.