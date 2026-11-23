Als 17-Jährige holte Ingrid Krämer-Gulbin Doppelgold in Rom, nun ist die dreimalige Olympiasiegerin im Alter von 83 Jahren verstorben.

Ingrid Krämer-Gulbin, dreimalige Olympiasiegerin im Wasserspringen, ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Wie aus einer am Wochenende veröffentlichten Traueranzeige hervorgeht, wurde die Dresdnerin nach ihrem Tod am 26. Oktober bereits am 3. November beerdigt.

1960 sorgte die damals erst 17-Jährige bei den Olympischen Spielen in Rom mit Gold vom 3m-Brett sowie im Turmspringen für Furore. Im selben Jahr wurde sie sowohl in der DDR als auch in der BRD als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet.

In Tokio 1964 gewann Krämer-Gulbin, die bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträgerin zum Einsatz kam, erneut Gold vom 3m-Brett sowie Turm-Silber. 2011 wurde sie als bislang einzige Wasserspringerin in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.