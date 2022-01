Rallye Dakar: Mattias Ekström holt Etappensieg für Audi - Probleme bei Sainz

„Ich glaube, der Junge an der Kasse hat einen Herzinfarkt bekommen. Und wisst Ihr, was er dann gefragt hat? ‚Fährst Du Formel 1?‘ Da habe ich mir gedacht: Der ist mal gut informiert. Das ist der einzige Motorsport, in den ich es nie geschafft habe. Ich habe ihm also erklärt, dass es ein Dakar-Auto ist, und das ist auch cool!“