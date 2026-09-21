Renndistanz in der Formel 1 wird verringert

Die Formel 1 beschließt eine Neuerung. Im Jahr 2027 wird sich die Renndistanz verringen. Die FIA und die Formel begründen die Entscheidung.

Formel-1-Rennen werden ab der Saison 2027 geringfügig kürzer. Dies entschied die Formel-1-Kommission des Automobilweltverbandes FIA am Montag in London.

Künftig wird die Renndistanz nicht mehr rund 305 Kilometer betragen, sondern etwa 290. Dies mache je nach Strecke eine Reduzierung von zwei bis drei Runden aus.

Die Formel 1 passt die Renndistanzen an Die Formel 1 passt die Renndistanzen an © AFP/SID/Oscar DEL POZO

FIA und Formel 1 erklären Entscheidung

In separaten Erklärungen bezeichneten die FIA und die Formel 1 diesen Schritt als unvermeidliche Folge einer früheren Entscheidung, den Kraftstoffdurchfluss in den Motoren zu reduzieren.

Zudem wurden die Pläne für eine Getriebe-Homologation – also eine Vereinheitlichung der Bauteile bei allen Fahrzeugen – verworfen, um „den Zulieferern weiterhin Spielraum für Entwicklungen zu lassen“.

Die Kommission änderte auch die Regeln für das auf drei Stunden begrenzte Zeitfenster bei Regenunterbrechungen, „um sicherzustellen, dass die Zuschauer bei Unterbrechungen bestmögliche Chancen haben, ein volles Rennen zu erleben“.

Laut der FIA-Mitteilung hat die Kommission auch Änderungen an den sportlichen und finanziellen Regularien der laufenden Saison vorgenommen, jedoch ohne Einzelheiten zu nennen.