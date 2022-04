Rossi bei Renndebüt auf vier Rädern auf Rang 17

Beim Saisonauftakt der GT World Challenge Europe in Imola verfehlte der 43-Jährige mit seinem Audi R8 beim Fahrerwechsel seine Garage und übergab den Boliden mit einer Runde Verspätung an seinen belgischen Teamkollegen Frederic Vervisch, der durch den Fehler weit zurückfiel. Am Ende stand für Rossi, Vervisch und den Schweizer Nico Müller Rang 17.