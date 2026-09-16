Formel 1: Zwei neue Strecken in 2027

Die Formel 1 stationiert 2027 in zwei neuen Ländern. Ein Rennen in Deutschland fehlt weiterhin.

24 Rennen, mehr Sprints und zwei neue Strecken: Im Formel-1-Kalender für 2027 machen Barcelona/Spanien und Zandvoort/Niederlande für Portimao/Portugal (20. Juni) und Istanbul/Türkei (3. Oktober) Platz. In Deutschland findet wie erwartet kein Rennen statt, daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Die Anzahl der Sprintrennen steigt von sechs auf zehn, die Formel 1 begründete diesen Schritt mit dem „kontinuierlichen Erfolg und der hohen Nachfrage“.

Der Formel-1-Kalender für 2027 steht Der Formel-1-Kalender für 2027 steht © IMAGO/NurPhoto

Sprintrennen-Premiere auf fünf Strecken

In Bahrain, Australien, Japan, Monaco und Abu Dhabi finden erstmals Sprintrennen statt. In Kanada, Großbritannien, Italien, Brasilien und Katar ist das Format bereits bewährt. Die Saison 2027 soll am 14. März in Bahrain beginnen, in diesem Jahr konnte das Rennen wegen des Krieges in der Region nicht stattfinden.

2025 und 2026 wurde das erste Saisonrennen jeweils in Australien aufgetragen, der Lauf in Melbourne (4. April) rückt nun an die dritte Stelle hinter Bahrain und Saudi-Arabien (21. März). Das Finale (12. Dezember) steigt erneut in Abu Dhabi.

„Der Kalender für 2027 vereint einige der legendärsten Rennstrecken und lebendigsten Städte der Welt und schafft so eine großartige Bühne für eine weitere unvergessliche Formel-1-Saison“, sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Mohammed Ben Sulayem, Präsident des Automobilweltverbandes FIA, betonte: „Der Kalender für 2027 spiegelt eindrucksvoll die weltweite Anziehungskraft und das stetige Wachstum unseres Sports wider.“