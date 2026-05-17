Indy 500: Schumacher fährt erneut hinterher

SID 17.05.2026 • 20:47 Uhr Der Sohn von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher kann weiter nicht um Spitzenplätze kämpfen.

Mick Schumacher muss die legendären 500 Meilen von Indianapolis wie so oft in seiner ersten IndyCar-Saison von weit hinten angehen. Im Qualifying am Sonntag auf dem Indianapolis Motor Speedway erreichte der 27-Jährige unter 33 Startern den 28. Rang.

In jeweils vier Runden ging es um eine möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, die besten zwölf Piloten zogen in den zweiten Abschnitt ein; dies verpasste der frühere Formel-1-Fahrer Schumacher deutlich. Das prestigeträchtige Rennen auf dem berühmtesten Oval der Welt findet am Sonntag kommender Woche statt.

Der Deutsche fährt seine erste Saison im IndyCar, das Auto des Teams RLL Honda und auch die Ovalrennen sind neu für ihn. In den Trainings für die Indy 500 war Schumacher nicht über Platz 31 hinausgekommen, auch auf den anderen Strecken dieser Saison wartet er noch auf ein echtes Erfolgserlebnis im Rennen: Mehr als Platz 17 war bislang nicht drin.

Auf dem bislang einzigen Ovalkurs des Jahres überraschte Schumacher im März allerdings. Beim zweiten Saisonrennen in Phoenix/Arizona raste er im Qualifying auf Startplatz vier.