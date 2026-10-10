Nach dem chaotischen Sprint steht in der Formel 1 das Qualifying zum Singapur-Grand-Prix auf dem Programm. SPORT1 ist im LIVETICKER dabei.

Wer startet beim Großen Preis von Singapur am Sonntag von der Pole Position? Eine Frage, die beim Qualifying am Samstag beantwortet wird. Nach dem chaotischen Sprint, der aufgrund von Regenfällen eine halbe Stunde später begonnen hatte, wurde der Beginn der Qualifikation von 15 Uhr auf 15.30 Uhr verschoben.

Schnappt sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen nach der Pole und dem Sieg im Sprint erneut Rang eins? Oder schlägt die Formel-1-Konkurrenz zurück? SPORT1 begleitet das Qualifying im LIVETICKER.

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+++ Probleme bei Hadjar +++

Red-Bull-Pilot Isack Hadjar ist langsam unterwegs. „Der Motor ist aus“, sagt er im Funk. Er bringt seinen Boliden aber wieder zum Laufen und schleppt sich an die Box.

+++ Direkt erste Missgeschicke +++

Erst wenige Minuten sind absolviert, schon standen mit Esteban Ocon und Lance Stroll gleich zwei Piloten abseits der Strecke. Beide konnten aber weiterfahren.

+++ Wie sind die Bedingungen? +++

Vor dem Sprint hat es am Mittag mächtig geregnet. Für das Qualifying herrschen nun trockene Bedingungen. Die Sonne ist im Stadtstaat längst untergegangen, trotzdem herrschen fast noch 30 Grad.

+++ Es geht los +++

Der erste Qualifying-Abschnitt in Singapur hat begonnen. 18 Minuten haben die Piloten nun Zeit, um sich für das Q2 zu qualifizieren.

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen zum Qualifying der Formel 1 in Singapur. Ab 15.30 Uhr kämpfen die Piloten auf dem Marina Bay Street Circuit um die besten Plätze für den Grand Prix am Sonntagnachmittag.