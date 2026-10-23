IndyCar: Schumacher fährt 2027 in Barcelona

Die Serie kehrt nach 20 Jahren für ein Rennen nach Europa zurück.

IndyCar-Pilot Mick Schumacher (27) wird in der kommenden Saison auch ein Rennen in Europa absolvieren. Wie die Serie am Freitag bekannt gab, wird der Kalender um ein Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am 18. Juli 2027 erweitert. Zuletzt waren die Fahrer 2007 in Europa gefahren, damals auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden.

Der Circuit de Barcelona-Catalunya wurde 1991 eröffnet und ist regelmäßig Schauplatz der Formel 1 und der MotoGP. In der IndyCar-Series freut sich der fünfmalige Champion Alex Palou auf die Rückkehr nach Europa, er wird in Barcelona auf seiner Heimstrecke antreten. „Es ist eine unglaubliche Chance und es bedeutet mir sehr viel“, sagte der Spanier: „Zusammen mit dem Team werden wir alles geben, um die Trophäe nach Hause zu bringen.“

Schumacher tritt 2027 zu seiner zweiten Saison an und wechselt dafür von Team Rahal Letterman Lanigan (RLL) zu Meyer Shank Racing (MSR). In seiner Debütsaison war sein bestes Ergebnis ein achter Platz in Nashville Mitte Juli.