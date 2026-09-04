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Wechsel! Mick Schumacher klärt seine Zukunft

Offiziell! Mick Schumacher wechselt

Der Deutsche hat eine letztlich stabile Rookie-Saison hinter sich. Sein neues Team feierte in diesem Jahr einen großen Triumph.
Mick Schumacher wechselt das Team
Mick Schumacher wechselt das Team
© IMAGO/Icon Sportswire
SID
Der Deutsche hat eine letztlich stabile Rookie-Saison hinter sich. Sein neues Team feierte in diesem Jahr einen großen Triumph.

Mick Schumacher wird auch in der kommenden Saison in der nordamerikanischen IndyCar-Serie fahren. Der 27-Jährige wechselt nach seiner Debütsaison beim Team Rahal Letterman Lanigan (RLL) zu Meyer Shank Racing (MSR), das gab der Rennstall aus Ohio vor dem Saisonfinale in Laguna Seca (Sonntag, 20.30 Uhr) bekannt.

Für Schumacher bedeutet das eine Verbesserung, MSR ist das Team des aktuellen Indy-500-Siegers Felix Rosenqvist.

Den Schweden wird Schumacher im kommenden Jahr ersetzen, Rosenqvist wechselt zu Arrow McLaren. „Ich freue mich riesig, zu einem so ambitionierten Team zu stoßen“, sagte Schumacher: „Es wird eine besondere Reise. Sie hatten bereits großartige Erfolge, und natürlich ist es fantastisch, zu einem Team zu gehen, das die Indy 500 gewonnen hat.“

Neues Team für Mick Schumacher

Meyer Shank Racing gehört nicht zu den Topteams Chip Ganassi, McLaren, Andretti und Penske, sortiert sich aber dahinter ein. Die 500 Meilen von Indianapolis gewann das Team vor dem diesjährigen Erfolg auch schon 2021.

Schumacher hatte zu Beginn seiner Rookie-Saison einige Probleme, stabilisierte sich aber im Laufe des Jahres. Sein bestes Ergebnis war ein achter Platz in Nashville Mitte Juli.

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