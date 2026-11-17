Fernando Alonso geht zum zweiten Mal bei der Rallye Dakar an den Start und ist Teil eines ambitionierten Aston-Martin-Projekts.

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso wagt sich erneut ins Abenteuer Rallye Dakar. Gemeinsam mit seinem Co-Piloten Marc Coma wird der 45-Jährige bei der 49. Auflage des Rennens in Marokko starten. Dies teilte Aston Martin am Dienstag mit.

Das Team kooperiert mit Prodrive und wird gleich drei Autos ins Rennen schicken. Neben Alonso starten auch der neunmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb (Frankreich) und der Brasilianer Lucas Moraes für Aston Martin.

Alonso startet zum zweiten Mal bei der Rallye Dakar

„Nachdem ich mich entschieden hatte, meine Formel-1-Karriere fortzusetzen, habe ich die Dakar-Teilnahme sorgfältig abgewogen“, sagte Alonso: „Letztendlich fiel mir die Entscheidung leicht. Ich wollte die Herausforderung voll und ganz annehmen und im selben Jahr sowohl in der Formel 1 als auch bei der Rallye Dakar antreten.“

Der Spanier war bereits 2020 bei der Dakar am Start, damals holte er im Toyota den 13. Platz. Damals war er aber nicht bei einem Formel-1-Team unter Vertrag.

Die Dakar 2020 sei „eine der anspruchsvollsten und zugleich schönsten Erfahrungen meiner Karriere“ gewesen. Ich habe größten Respekt vor diesem Rennen und den Spezialisten“, sagte Alonso: „Es ist mir sehr wichtig, Marc wieder an meiner Seite zu haben.“ Seine „Priorität“ bleibe die Formel 1: „Aber ich bin Rennfahrer, und Herausforderungen wie diese sind der Grund, warum ich den Wettbewerb so liebe. Ich bin gespannt, was wir erreichen können.“

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Die Rallye sollte in Saudi-Arabien stattfinden, wurde Ende Oktober aber nach Portugal und Marokko verlegt. Der Start erfolgt am 9. Januar mit dem Prolog in Loulé in Portugal, am 23. Januar erreicht das Feld nach zwölf Etappen und 4341 gewerteten Kilometern das Ziel in Marrakesch.