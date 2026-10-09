DTM-Meisterkandidat Preining: „Ich bin guter Dinge“

Der Österreicher geht als Spitzenreiter ins Saisonfinale in Hockenheim. Sechs Fahrer haben Titelchancen.

Thomas Preining geht mit viel Selbstvertrauen ins Saisonfinale der DTM. Der österreichische Porsche-Werksfahrer hat vor den letzten beiden Saisonrennen am Samstag (13.30 Uhr) und Sonntag (16.30 Uhr/beide ProSieben) in Hockenheim als Meisterschaftsführender alle Trümpfe in der Hand. 23 Punkte liegt er vor Maro Engel und 24 vor Ex-Meister Marco Wittmann.

„Zur Saisonmitte gab es Momente, in denen wir sehr weit entfernt waren. Damals sah es nicht danach aus, als würden wir in dieser Saison noch einmal in die Nähe des Titelkampfs kommen“, sagte Preining: „Dann hat sich die Situation verändert – nicht ausschließlich aus eigener Kraft. Nun stehen wir vor dem Finale in dieser Position, was natürlich großartig ist. Daher bin ich guter Dinge.“

Insgesamt sechs Fahrer reisen mit Titelchancen an. Als Außenseiter kommen Lucas Auer (45 Punkte zurück), Matteo Cairoli (47) und Nicki Thiim (50) nach Hockenheim. Sie müssen darauf hoffen, dass sich das Spitzentrio Fehler leistet, um nochmals heranzukommen. Bei maximal 56 noch zu vergebenden Punkten ist damit theoretisch noch einiges möglich.

Mercedes-Fahrer Engel gibt sich derweil kämpferisch. „Natürlich hat Thomas einen recht großen Vorsprung und dementsprechend hat er jetzt erst mal alles in seiner Hand, aber auch alles zu verlieren“, sagte er.