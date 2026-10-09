Der ADAC-Motorsportchef freut sich aufs Finale in Hockenheim. "Besonders beeindruckend ist zudem die Ausgeglichenheit im Titelkampf", sagt er.

ADAC-Motorsportchef Thomas Voss hat bereits vor dem Finale ein positives Fazit für diese DTM-Saison gezogen. Das Jahr sei „erneut extrem spannend und ausgeglichen“ gewesen, sagte Voss dem SID: „Das ist etwas, das wir seit der Übernahme der Serie beobachten, was sich in diesem Jahr aber noch einmal besonders gezeigt hat.“

Der ADAC ist seit 2023 Ausrichter der DTM. An diesem Wochenende wird in Hockenheim der Meister gekürt. Der Österreicher Thomas Preining hat dabei beste Chancen. Fünf weitere Fahrer sind jedoch noch im Rennen.

„Besonders beeindruckend ist zudem die Ausgeglichenheit im Titelkampf. Das ist außergewöhnlich“, sagte Voss: „In vielen anderen Rennserien steht der Champion lange vor dem Finale fest. Im vergangenen Jahr konnten sogar noch neun Fahrer Meister werden. Das zeigt, auf welch hohem Niveau die DTM unterwegs ist und wie eng das Leistungsniveau inzwischen beieinander liegt.“

Porsche-Werksfahrer Preining hat vor den letzten beiden Saisonrennen am Samstag (13.30 Uhr) und Sonntag (16.30 Uhr/beide ProSieben) 23 Punkte Vorsprung auf Maro Engel und 24 auf Ex-Meister Marco Wittmann. Als Außenseiter kommen Lucas Auer (45), Matteo Cairoli (47) und Nicki Thiim (50).

Künftig möchte Voss mit seinem Team die DTM noch etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Die Fahrer seien „die Gesichter der Serie und die Persönlichkeiten, mit denen sich die Fans identifizieren“, sagte er: „Deshalb wollen wir noch stärker auf Storytelling setzen, eigenen Content produzieren und die DTM auf zusätzlichen Plattformen sichtbar machen.“