Beim Saisonfinale in Abu Dhabi kommt es zum Zweikampf um den Titel.

Alex Dunne hat das Hauptrennen der Formel 2 in Katar gewonnen und die Gesamtführung übernommen. Der Ire setzte sich am Sonntag auf dem Lusail International Circuit vor Neol Leon aus Mexiko und dem deutsch-dänischen Rennfahrer Oliver Goethe durch.

Vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende in Abu Dhabi steht Dunne bei 219 Punkten und damit sechs Zähler vor dem Red-Bull-Junior Nikola Zolow. Der Bulgare hatte Pech mit einer Safety-Car-Phase und wurde nur Sechster.

Dritter in der Gesamtwertung ist mit 207 Punkten Rafael Camara, der in diesem Jahr aber nicht mehr in der unterklassigen Rennserie an den Start gehen wird. Der Brasilianer, der eigentlich erst in der kommenden Saison in der Formel 1 hätte fahren sollen, hatte Anfang November verfrüht das Cockpit von Esteban Ocon beim US-Rennstall Haas übernommen.