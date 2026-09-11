Heftiger Formel-2-Unfall in Madrid

Der neue Kurs fordert die Fahrer. Auch in der Formel 1 gibt es Sorge.

Ein heftiger Unfall des Formel-2-Fahrers Tasanapol Inthraphuvasak hat beim Rennwochenende auf dem neuen „Madring“ in Madrid für Aufsehen gesorgt. Der Wagen des Thailänders fing bei dem Crash Feuer, der Fahrer selbst konnte unverletzt herausklettern. Inthraphuvasak war nach einem Dreher in die Streckenbegrenzung gekracht.

Auch unter den Formel-1-Fahrern gibt es Sorge, dass es auf der neuen Strecke auf dem Messegelände der spanischen Hauptstadt turbulent zugehen könnte. Das erste Training findet am Freitag (13.30 Uhr) statt. Der Große Preis von Spanien folgt am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER).

Überholen wird wohl schwierig

Der Kurs ist sehr kurvenreich, es gibt zahlreiche enge Passagen. Die Fahrer vermuten, dass das Überholen auf dem „Madring“ sehr schwierig ist, sodass dem Qualifying am Samstag (16.00 Uhr) enorme Bedeutung zukommt.