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Formel 3: Audi-Junior Slater erneut auf dem Podest

Audi-Junior erneut auf dem Podest

Der erst 17 Jahre alte Brite wirkt bereits im Rookie-Jahr wie ein Titelkandidat.
Freddie Slater in Barcelona
Freddie Slater in Barcelona
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Memmler
SID
Der erst 17 Jahre alte Brite wirkt bereits im Rookie-Jahr wie ein Titelkandidat.

Der Formel-1-Rennstall Audi wird weiterhin für sein Vertrauen in das britische Top-Talent Freddie Slater belohnt. Der erst 17 Jahre alte Nachwuchspilot fuhr am Samstag im Formel-3-Sprint von Barcelona auf den zweiten Platz, in der Gesamtwertung kletterte er damit ganz nach oben.

Slater (Team Trident) liegt nach Punkten nun gleichauf mit dem führenden Amerikaner Ugo Ugochukwu (19/Campos), der am Samstag nach einem Fahrfehler ausschied. Schneller im Sprint war nur der Australier James Wharton (19/Prema). In nun fünf Rennen der laufenden Formel-3-Saison (Sprint und Hauptrennen) stand Slater bereits dreimal auf dem Podest, das schaffte kein anderer Pilot. Auf seinen ersten Sieg wartet der Rookie noch.

Audi gibt in diesem Jahr sein Debüt als Werksteam in der Königsklasse, parallel legte der Hersteller auch ein Juniorprogramm auf. Slater war der erste Zugang und weckt große Erwartungen: Er blickt auf eine erfolgreiche Kart-Karriere mit Europa- und Weltmeisterschaftstiteln zurück. Auch im Formelsport hat er bereits Erfolge vorzuweisen, unter anderem mit dem Gewinn zweier Formel-4-Meisterschaften.

„In Freddie sehen wir das immense Potenzial eines zukünftigen Stars“, sagte Allan McNish, damals noch Leiter des Nachwuchsprogramms, mittlerweile Racing Director beim Formel-1-Team um Nico Hülkenberg.

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