Krimi in der Formel 3

Die Entscheidung fällt am Sonntagmorgen. Slater muss in Madrid eine Aufholjagd hinlegen.

Audis Top-Talent Freddie Slater (18) hat im Titelrennen der Formel 3 einen herben Dämpfer erlitten. Beim Finale in Madrid schied der Brite im Hauptrennen aus und schloss das Sprintrennen nur als 18. ab. Sein Verfolger Ugo Ugochukwu (19) punktete jeweils und zog in der Gesamtwertung gleich. Beide gehen mit 141 Zählern ins entscheidende Rennen am Sonntagmorgen (9.45 Uhr/Sky).

Slater muss jedoch eine Aufholjagd hinlegen. Er geht vom achten Platz aus ins Rennen, Ugochukwu (Campos Racing) startet dagegen vom zweiten. Andere Fahrer haben keine Chance mehr auf den Titel.

Audi, der Formel-1-Rennstall um Nico Hülkenberg, gibt in diesem Jahr sein Debüt als Werksteam in der Königsklasse und legte parallel ein Juniorprogramm auf. Slater war der erste Zugang und weckt große Erwartungen: Er blickt auf eine erfolgreiche Kart-Karriere mit Europa- und Weltmeisterschaftstiteln zurück, anschließend gewann er zwei Formel-4-Meisterschaften.

Der Titel auf Formel-3-Niveau gleich im Rookie-Jahr wäre eine besondere Leistung, Vorgänger waren etwa die etablierten Formel-1-Stars Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) – und Gabriel Bortoleto, aktuell Hülkenbergs Teamkollege im Audi.