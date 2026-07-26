Formel 3: Doppelter Erfolg für Audi-Junior

SID 26.07.2026 • 09:47 Uhr Audi-Youngster Freddie Slater hat beim Formel-3-Rennen in Ungarn gleich doppelt Grund zur Freude.

Den Titelrivalen auf Distanz gehalten, die Gesamtführung übernommen: Audis Top-Talent Freddie Slater ist mit seinem ersten Sieg in der Formel 3 an die Spitze der Fahrerwertung vorgestoßen.

Am Sonntag gewann der 17 Jahre alte Brite das Hauptrennen in Ungarn vor seinem Konkurrenten Ugo Ugochukwu (19). Slater führt nun mit 130 Punkten, der US-Amerikaner Ugochukwu hat acht Zähler Rückstand.

Doppelter Erfolg für Slater

Nach dem Sprint am Samstag waren beide Piloten punktgleich mit 104 Zählern ins Rennen gegangen. Slater fuhr von Rang zwei nach vorne, Ugochukwu arbeitete sich vom sechsten Startplatz an ihn heran – ein Überholmanöver blieb jedoch aus.