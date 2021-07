Formel 1, Silverstone: Max Verstappen kämpft mit brennender Bremse

Direkt am Start überholte der von Rang zwei gestartete Niederländer Pole-Setter Lewis Hamilton und gab seine Führung auch bis zum Ende des nur 100 Kilometer dauernden Rennens nicht mehr her. Am Ende standen für den Red-Bull-Piloten nicht nur drei Punkte für die WM-Wertung, sondern auch die Pole Position für den Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (Großer Preis von Großbritannien, Sonntag ab 16 Uhr im LIVETICKER).