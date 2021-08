Formel 1: Technik-Legende Adrian Newey lobt Max Verstappen

Doch auch von drei Nullrunden in den letzten Rennen lässt sich Verstappen nicht aus der Ruhe bringen. “Er hat den eisernen Willen, den jeder Weltmeister braucht, um sich in widrigen Situationen durchzusetzen und weiterzumachen”, sagt Newey in einem Red Bull-Podcast. “Wenn an einem Wochenende etwas schief läuft, lässt er das hinter sich und freut sich auf das nächste.”