Frühes Debakel für Hamilton

Lewis Hamilton muss in der Formel 1 einen Rückschlag hinnehmen und den Großen Preis von Spanien bereits nach wenigen Runden wegen eines Defekts beenden.

Ein Formel-1-Nachmittag zum Vergessen für Lewis Hamilton: Wegen eines Bremsendefekts musste der Engländer beim Großen Preis von Spanien bereits in der siebten Runde aufgeben.

In der fünften Runde war der Ferrari-Pilot zunächst wehrlos den Überholmanövern von Max Verstappen und Charles Leclerc ausgeliefert. „Ich glaube, ich habe ein Problem mit den Bremsen“, funkte der siebenmalige Weltmeister zunächst an seine Box und hatte merklich mit seinem Auto zu kämpfen.

Hamilton muss beim Großen Preis von Spanien aufgeben

Immer wieder blockierten die Hinterräder und der Bolide kam sogar von der Strecke ab. „Ich habe keine Bremsen, Leute“, vermeldete der konsternierte Hamilton seinem Team und sah zu, wie weite Teile des Feldes an ihm vorbeizogen, während er aus Vorsicht immer weiter den Fuß vom Gas nehmen musste.

In der siebten Runde zog sein Team dann die Reißleine und beorderte den 41-Jährigen an die Box. „Ich kann das Auto kaum bewegen“, hatte Hamilton zuvor vermeldet. Auch Sky-Experte Ralf Schumacher forderte während der Übertragung aus Sicherheitsgründen: „Bitte aufgeben!“ Schon im Training hatte Hamilton einen Unfall gehabt.

Den Sieg holte sich am Ende Kimi Antonelli im Mercedes und baute seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Hamilton bleibt durch den dritten Platz von Lando Norris auf eben jenem dritten Rang in der Gesamtwertung.