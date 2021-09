Formel 1: Valtteri Bottas nicht mehr als "Wingman" von Lewis Hamilton?

Obwohl sich auf dem Kurs in Zandvoort kaum geeignete Stellen zum Überholen bieten, durfte Verstappen quasi mühelos an seinem Kontrahenten vorbeiziehen. Bottas kam in Kurve 11 neben die Linie und fuhr in der Folge noch einen Moment vorneweg, bis der Red-Bull-Pilot bei Start und Ziel aus dem Windschatten heraus vorbeizog.