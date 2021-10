Formel 1: Mick Schumacher hofft auf F1-Regenrennen in der Türkei

Schumacher junior freut sich darauf, denn seinen Regentanz konnte er am letzten Rennwochenende in Sotschi nicht aufführen: Ausfall mit technischem Defekt im Motorbereich. „Das war schade“, sagt der Haas-Pilot am Donnerstag in Istanbul, „denn ich glaube, dass wir die Pace hatten, um weiter vorne zu fahren und beim Regen im Mix zu sein.“