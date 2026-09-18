Max Verstappen scherzt über Kimi Antonellis Formel-1-Führung

Kimi Antonelli führt die Fahrerwertung in der Formel 1 an. Max Verstappen und Lando Norris loben den Mercedes-Piloten.

Kimi Antonelli hat im Formel-1-Titelkampf die Poleposition übernommen. Nach seinem Sieg in Madrid liegt der Mercedes-Pilot mit noch neun Rennwochenenden klar vorn. Teamkollege George Russell (211 Punkte) kann Antonelli (292 Punkte) selbst dann nicht mehr einholen, wenn der Brite alle verbleibenden Rennen gewinnt und der Italiener stets Zweiter wird.

Russell hat den Titel damit nicht mehr allein in der Hand und erklärte zuletzt, er sehe sich nicht länger im WM-Kampf. Antonelli will von einer möglichen Krönung dagegen noch nichts wissen. Genau diese Haltung empfehlen ihm ausgerechnet zwei Rivalen, die wissen, wie sich der Druck in entscheidenden Wochen anfühlt: Max Verstappen und Lando Norris.

Max Verstappen scherzt über Kimi Antonellis F1-Führung Max Verstappen scherzt über Kimi Antonellis F1-Führung © IMAGO/Eibner

Als beide nach einem Rat für den 20-Jährigen gefragt wurden, grätschte Antonelli zunächst selbst dazwischen: „Nun, ich glaube, sie werden auf eine Aufholjagd hoffen!“ Verstappen konterte lachend: „Ich starte definitiv keine Aufholjagd!“ Der Niederländer stand in Spanien hinter Antonelli auf dem Podium, weiß aber, dass seine Lage diesmal eine andere ist als in der vergangenen Saison.

Verstappen rät Antonelli zur Ruhe

Verstappen kann nun vor allem noch einzelne Siege ins Visier nehmen. Sollte ihm kein Grand-Prix-Erfolg mehr gelingen, bliebe er erstmals seit seiner Debütsaison ohne Sieg. Für Antonelli hat der Red-Bull-Pilot einen einfachen Rat: bloß nicht zu viel auf die WM-Tabelle schauen.

„Kimi muss einfach das machen, was er gerade macht. Es ist fantastisch, es funktioniert wirklich gut“, sagte Verstappen. „Er sollte sich nicht zu viel Stress machen, und ich glaube nicht, dass er das tut. Er liefert einfach ab, ist selbstbewusst und sammelt immer mehr Erfahrung.“ Antonelli solle nichts unnötig verkomplizieren. Zudem habe er ein starkes Umfeld, das genau wisse, was er brauche.

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Norris sieht einen „beängstigend guten“ Gegner

Norris wollte seinem Konkurrenten erst recht keine wertvollen Tipps geben. Der McLaren-Pilot verwies auf Antonellis Vorsprung von 81 Punkten und dessen Duell mit Russell: „Er führt mit 81 Punkten, weil er einen unglaublichen Job macht. Er schlägt einen deutlich erfahreneren und guten Teamkollegen. Ich will ihm keinen Rat geben, weil er einen beängstigend guten Job macht – und gerade 20 geworden ist. Ziemlich phänomenal.“

Norris lobte vor allem Antonellis Konstanz seit dem ersten Saisonrennen und dessen geringe Fehlerquote. Der Italiener fahre nicht wie ein Pilot in seinem zweiten Formel-1-Jahr, betonte der Brite. Zugleich stellte Norris weitere direkte Duelle mit dem Youngster in Aussicht: „Es werden noch viele, viele Jahre sein, in denen wir gegeneinander kämpfen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.